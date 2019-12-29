На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске пройдут показательные выступления с участием лучших фигуристов турнира.

Шоу состоится на площадке стадиона «Платинум-Арена Красноярск». Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

Напомним, ранее стали известны все победители чемпионата России по фигурному катанию сезона-2019/20. Соревнования в танцах на льду выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин — эти пары отобрались на главные старты сезона. В мужском одиночном катании чемпионом России стал Дмитрий Алиев. В парном катании впервые чемпионат России выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Наконец, золото в женском одиночном катании второй раз кряду выиграла Анна Щербакова. У Алены Косторной — серебро, у Александры Трусовой — бронза.