Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Канады в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии.

Матч прошел в Остраве на «Остравар-Арене» и завершился со счетом 6:0.

В первом периоде подопечные Валерия Брагина забросили в ворота соперника три шайбы. Смогли отличиться Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофеев (11-я минута) и Никита Ртищев.

Во втором периоде россияне смогли забросить еще три шайбы, на что Канада не ответила ничем. На 23-й минуте отличился Никита Александров, затем на 34-й минуте шайбой отметился Егор Соколов, а уже на 37-й — Григорий Денисенко.

Все шайбы сборной России были заброшены при игре в равных составах 5х5.

Завтра, 29 декабря, молодежная сборная России по хоккею сыграет против команды США. Игра назначена на 21:00 по московскому времени.