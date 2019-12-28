Чемпионат России по фигурному катанию почти окончен — все медали разыграны, все слезы выплаканы и все места распределены. Российская молодежка в блестящем стиле обыграла сборную Канады на чемпионате мира по хоккею в Чехии, а в немецком Гельзенкирхене прошло последнее биатлонное событие года «Рождественская гонка».

Эти и другие новости последней субботы года — в традиционной подборке от Nevasport.

Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею в Чехии

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Канады в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии. Матч прошел в Остраве на «Остравар-Арене» и завершился со счетом 6:0. Результат матча был сделан в первые два периода: в первую двадцатиминутку отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев и Никита Ртищев. Во втором периоде отличились Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Косторная — 2-я, Трусова — 3-я

Российская фигуристка Анна Щербакова стала двукратной победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Щербакова исполнила произвольную программу с тремя четверными прыжками, набрала более 108 баллов за технику и в общей сумме завоевала 261,87 балла. Серебро у Алены Косторной, ее сумма за две программы — 259,83 балла. Бронзу получила Александра Трусова, она заявляла исполнение пяти четверных прыжков, однако дважды упала (с лутца и флипа), а на тулупе сделала бабочку. Результат Трусовой — 226,34 балла.

Бойкова/Козловский выиграли чемпионат России, Тарасова/Морозов — вторые

Победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены шли на втором месте после короткой программы, но смогли выйти в лидеры после произвольной. Они обошли Евгению Тарасову и Владимира Морозова всего на 0,47 балла. Замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России

Произвольная программа на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске прошла без двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Фигуристка была вынуждена сняться с турнира из-за проблемы с ботинком — на утренней тренировке она смогла сделать только один прыжок и упала даже на вращении. Проблемы с инвентарем возникли у Медведевой до короткой программы. Не выступив на ЧР, Медведева лишила себя шансов на попадание в сборную на чемпионат Европы и чемпионат мира.

Ройселанн/Кристиансен выиграли «Рождественскую гонку», Елисеев/Юрлова — последние

Норвежские биатлонисты Марте Улсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен выиграли «Рождественскую гонку», одержав победу в итоговой гонке преследования. Спортсмены преодолели дистанцию за 32 минуты и 40,9 секунды. В тройку лучших команд также попали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, а также французы Антонна Гигонна и Анаи Бескон. Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев приехали к финишу последними, допустив в пасьюте восемь промахов на двоих.

Малышко отказался участвовать в Кубке России

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил о том, что не собирается выступать на Кубке России. По словам в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Малышко сказал, что не видит смысла доказывать что-то на Кубке России и избегать отдыха после трех этапов Кубка мира. Спортсмен планирует поддерживать форму на базе в Контиолахти, Финляндия.