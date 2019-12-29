Молодежная сборная России по хоккею сегодня, 29 декабря, проведет матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии против команды США.

Игра пройдет на стадионе «Остравар-Арена», начало назначено на 21:00 по московскому времени.

Напомним, вчера молодежная сборная России разгромила команду Канады. Результат матча был сделан в первые два периода: в первую двадцатиминутку отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев и Никита Ртищев. Во втором периоде отличились Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

В первом матче на МЧМ Россия проиграла хозяйке турнира Чехии со счетом 3:4.

Американцы начали турнир с поражения от сборной Канады со счетом 6:4, а затем со счетом 6:3 обыграли команду Германии.