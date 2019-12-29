Молодежная сборная России по хоккею сыграет против команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии.

Игра на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве начнется в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Напомним, вчера, 28 декабря, молодежная сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Результат матча был сделан в первые два периода: в первую двадцатиминутку отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев и Никита Ртищев. Во втором периоде отличились Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

В первом матче на МЧМ Россия проиграла хозяйке турнира Чехии со счетом 3:4. Команда США также начала турнир с поражения: в первом матче американцы уступили канадцам, а затем победили Германию.