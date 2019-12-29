Российский боец ММА Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator 237. Бой прошел в Сайтаме в рамках совместного вечера организаций Bellator и Rizin.

Поединок между Емельяненко и Джексоном длился около трех минут, в первом же раунде российский боец отправил оппонента в нокаут и рассек ему бровь.

Отметим, Федор Емельяненко, которому уже 43 года, записал на свой счет 39-ю победу, также у бойца 6 поражений и 1 поединок, который признали несостоявшимся. Его оппонент, 41-летний Куинтон Рэмпейдж Джексон потерпел в бою Емельяненко 14-е поражение в карьере.

Напомним, карьера Федор Емельяненко в ММА близится к своему завершению, турнир Bellator 237 стал для него последним в Японии.