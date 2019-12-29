В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию стартовали показательные выступления. Прямую трансляцию можно найти здесь.

В первом отделении запланированы выступления Ярославы Ивановой, пары Алина Пепелева/Роман Плешков, Андрея Мозалева, Макара Игнатова, Елизаветы Туктамышевой и Александра Самарина.

Также перед зрителями свои номера представят танцевальные пары Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. В совместном номере выступят Софья Шевченко, Игорь Еременко, Петр Гуменник и Антон Шулепов, а закроет первое отделение команда синхронного катания «Енисей».

Второе отделение откроет коллективный номер, в котором примут участие Алиса Ефимова, Александр Коровин, Ксения Ахантьева, Валерий Колесов, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова.

Далее выступит снявшаяся с соревнований из-за проблем с коньком Евгения Медведева и другие призеры турнира: Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, Артур Даниелян и Дмитрий Алиев, спортивные пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов