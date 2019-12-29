Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская сделала предположение, какое бы место смогла занять олимпийская чемпионка Алина Загитова на чемпионате России в Красноярске.

Слова Бутырской цитирует портал «Чемпионат». По мнению Бутырской, у Загитовой были бы перспективы оказаться в тройке при текущих результатах чемпионата. «Саша Трусова сегодня не показала идеального проката, можно было претендовать на высокие места», — отметила эксперт, добавив, что Алина Загитова была бы украшением турнира, она боец и могла бороться с ученицами группы Тутберидзе.

По мнению Бутырской, Алина Загитова взяла бы бронзу чемпионата России в Красноярске при идеальном прокате, а потом выступила бы на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры за две недели до турнира.