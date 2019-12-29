Стало известно, кто из россиян выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию в январе 2020 года в Граце.

Сегодня, 29 декабря, в Красноярске исполком ФФККР утвердил состав сборной России после оглашения итогов чемпионата России по фигурному катанию.

В соревнованиях женщин примут участие Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, запасные на турнире — Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова. В соревнованиях мужчин поучаствуют Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, в списке также три запасных — Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

У спортивных пар на ЧЕ поедут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Первые запасные на ЧЕ — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В танцах на льду участие в турнире примут Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Первые запасные — Аннабель Морозов/Андрей Багин.