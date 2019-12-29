Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих учениц на чемпионате России в Красноярске.

В прямом эфире Первого канала Этери Тутберидзе отметила, что ей хотелось бы, чтобы все ее ученицы откатались идеально. «Ты понимаешь, что это не совсем та борьба, которую мы ожидали», — отметила тренер.

По словам Тутберидзе, технические элементы остаются подушкой безопасности для ее подопечной: даже с ошибками фигуристки все равно занимают высокие места. «Где-то Алена отпустила эти самые два-три балла, Саша, по сути, не участвовала в борьбе сегодня», — сказала Тутберидзе.

Как заявила тренер, каждый день преподносит какие-то сюрпризы. На тренировке перед произвольной программой отлично откаталась Александра Трусова, а не справилась с элементами Анна Щербакова, в прокатах все вышло совсем наоборот.

Напомним, ученицы Этери Тутберидзе второй год подряд берут все медали чемпионата России в женском катании.