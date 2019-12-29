Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева представила новый показательный номер на выступлении на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка решила сделать новый номер, в котором предстала перед зрителями в гусарском мундире. За время выступления спортсменка не сделала ни одного прыжка, однако активно взаимодействовала с реквизитом. На лед Туктамышева вышла с саксофоном, затем взяла в руки барабан, а закончила выступление с тарелками.

Напомним, в начале сезона Туктамышева исполняла показательный номер под песню Shallow из кинофильма «Звезда родилась».

На чемпионате России в Красноярске Елизавета Туктамышева заняла четвертое место. В произвольной программе фигуристка впервые сделала попытку четверного тулупа, однако упала с него.