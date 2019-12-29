Американский боец ММА, выступающий в тяжелой весовой категории, Куинтон Джексон поделился мнением по поводу своего оппонента россиянина Федора Емельяненко.

По словам Джексона, которые цитирует агентство ТАСС, Федор Емельяненко не должен завершать карьеру.

«Он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости», — отметил Джексон, добавив, что в бою с Емельяненко он ничего не смог поделать.

Отметим, сейчас Федору Емельяненко 43 года, Куинтону Джексону — 41 год.

Сегодня, 29 декабря, на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде. В Сайтаме Емельяненко записал на свой счет 39-ю победу в карьере, также у бойца 6 поражений и 1 поединок, который признали несостоявшимся.