Российская фигуристка, двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о том, как собирается усложнять программы в ближайшем будущем.

Слова спортсменки приводит портал РИА Новости. По словам фигуристки, сейчас для нее главной задачей станет работа над тройным акселем. «Постараюсь его сделать и вставить в программы», — сказала спортсменка.

Также фигуристка отметила, что очень рада, что не испортила себе настроение перед Новым годом и выиграла соревнования. Отмечать праздник спортсменка будет на даче вместе со всей семьей.

Напомним, в Красноярске Анна Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию: в произвольной программе она чисто прыгнула два четверных лутца и четверной флип.