Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов стал победителем спринтерской гонки на внутрироссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

Мухаметзянов преодолел дистанцию в 10 километров за 26 минут 18,9 секунды. На двух огневых рубежах он отметился лишь одним промахом. Также с одним промахом завершил гонку Алексей Слепов, он проиграл лидеру 21,3 секунды. В тройку призеров спринта также вошел Евгений Идинов, с чистой стрельбой он проиграл результату Мухамедзянова 21,6 секунды.

Отметим, на турнире «Ижевская винтовка» проходит отбор биатлонистов в сборную России на январские этапы Кубка IBU.

Напомним, отказался от участия в «Ижевской винтовке» Дмитрий Малышко, которого из основной сборной России отправили на Кубок России.