Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может в январское трансферное окно перебраться в Английскую премьер-лигу.

Согласно данным английского издания The Sun, в январе Федора Чалова может приобрести «Брайтон энд Хоув Альбион». Пока неизвестно, сколько этот клуб готов отдать за покупку форварда.

На данный момент «Брайтон энд Хоув Альбион» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги из 20 участников. Команда набрала за 20 туров текущего сезона 23 очка, одержав 6 побед, потерпев 9 поражений и 5 раз сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что в кандидатуре Федора Чалова заинтересованы более крупные европейские клубы: английская пресса писала, что нападающим из России интересуются в лондонском «Челси» и в испанской «Севилье».