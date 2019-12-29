Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая в декабре спортивную карьеру, призналась, что уже скучает по соревнованиям.

Об этом говорится в материале на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Сообщается, что Загитова на днях отправила своему тренеру Этери Тутберидзе личное смс-сообщение, в котором сказала, что соскучилась по турнирам, об этом рассказала сама тренер.

Напомним, в середине декабря Алина Загитова сообщила о том, что приостановила спортивную карьеру и в текущем сезоне больше не выступит на соревнованиях.

С чемпионата России в Красноярске Алина Загитова снялась. В данный момент Загитова исполняет главную роль в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», показы продлятся в Москве до конца зимних каникул.