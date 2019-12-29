Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске в женском одиночном катании.

Слуцкая в своем посте в «Инстаграме» отметила, что всегда сильно переживает за фигуристок, ведь была на их месте. «Эмоций было море: счастье победительниц , гордость родителей, слезы победы и поражения», — отметила Слуцкая, вспомнив, что Евгения Медведева снялась после короткой программы из-за проблемы с коньком.

Выступление Анны Щербаковой, по мнению Слуцкой, не поддается логике. «Побиты все рекорды, 3 четверных, и замечу, самых сложных! Настоящая победа!», — отметила эксперт. Алена Косторная, как считает фигуристка, была легка, красива и элегантна, а небольшие помарки не сгладили впечатления. Александра Трусова, по мнению Слуцкой, гонялась за прыжками, неудачно сделав первую половину программы и удачно — вторую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) 28 Дек 2019 в 11:52 PST

«Такого состава Старый Свет еще не видел! Эээх, сотрясем Европу!», — заключила свой пост Слуцкая.

Напомним, именно в таком составе фигуристки поедут на чемпионат Европы в австрийский Грац, турнир пройдет в январе.