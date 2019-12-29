Российская лыжница Наталья Непряева смогла преодолеть квалификационный барьер женского спринта коньковым стилем на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

В четвертьфинал спринтерской гонки Непряева пробилась с 12-м временем. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 14,44 секунды, что на 3,68 секунды больше времени лидера — американки Софии Колдуэлл.

Четвертьфинальные забеги начнутся в 13:20 по московскому времени.

Другие российские лыжницы в этом виде программы выступили неудачно. Алиса Жамбалова показала в спринте 58-е время (3:28,56), Яна Кирпиченко — 57-е (3:28,65). Анна Нечаевская стала лишь 66-й, проиграв лидеру 23,19 секунды. Анна Жеребятьева стала 69-й, Лидия Дуркина финишировала на 71-м месте, Диана Головань — на 72-м.