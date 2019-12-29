Пятеро российских лыжников пробились в четвертьфинал спринтерской гонки на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

В тридцатку лучших спортсменов гонки по итогам квалификации вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев и Андрей Ларьков.

Лучшим из россиян в квалификации стал Александр Большунов, он проиграл лидеру Йоханнесу Клэбо 1,97 секунды, пробежав дистанцию за 2 минуты 46,61 секунды. Время Устюгова — 2:46,97 секунды, это седьмой результат отбора. Глеб Ретивых пробежал квалификацию за 2:49,28 — это одиннадцатый результат.

Артем Мальцев финишировал с 22-м временем, проиграв Клэбо 6,68 секунды, Андрей Ларьков — с 29-м, его проигрыш — 7,70 секунды.

Напомним, четвертьфинальные забеги начнутся в 13:20 по московскому времени.