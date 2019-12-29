Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о своем выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Слова фигуристки приводит портал ТАСС. Косторная отметила, что ей было обидно из-за того, что такого большого запаса в баллах после короткой программы не хватило для того, чтобы победить.

«Значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу», — сказала Косторная, отметив, что также нужно кататься чисто и не терять баллы на тех прыжках, где спортсменка могла набрать большое количество плюсов.

Фигуристка отметила, что будет серьезнее и внимательнее относиться ко всему, а также поработать над дисциплиной.

Напомним, на чемпионате России Алена Косторная на 10 баллов опережала Анну Щербакову после короткой программы, однако завоевала лишь серебро.