Российская фигуристка, победительница финала серии Гран-при Алена Косторная рассказала о том, какого прогресса достигла в изучении четверного сальхова.

Слова спортсменки приводит агентство РИА Новости. По заявлению Косторной, фигуристка пробовала пару раз прыгать четверной сальхов на тренировках. «Практически докрученных не было, пока это сырой-сырой прыжок, который надо учить с нуля», — отметил спортсменка, добавив, что траектория прыжка ровная, поэтому есть шансы на его дальнейшее исполнение.

На вопрос о том, почему Алена Косторная приняла решение учить четверные с сальхова, фигуристка ответила: «Почему нет? Я и тройной сальхов выучила первым».

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. В двух программах она прыгнула три тройных акселя.