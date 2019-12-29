Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, общается ли она со своими напарницами по группе Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Александрой Трусовой вне катка.

Слова фигуристки цитирует портал РИА Новости. Косторная сказала, что иногда выбирается с одногруппницами куда-то, например, недавно фигуристка хотела пойти в кино с Сашей Трусовой, однако у нее не вышло из-за того, что нужно было пойти покупать подарки на новый год.

«Обсуждаем вообще все. Одна тема перетекает из другой», — сказала Косторная, добавив, что сначала может обсуждать с Трусовой и Щербаковой фигурное катание, а через какое-то время — уже какой-нибудь новый танец на модерне.

Напомним, Алена Косторная стала второй на чемпионате России, Анна Щербакова заняла первое место, Александра Трусова — третье.