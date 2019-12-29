Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал успешное выступление на отборочных внутрироссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

Слова Слепова цитирует агентство ТАСС. «Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба, надеюсь, все будет хорошо у меня и дальше», — сказал биатлонист, отметив, что он не отчаивается, собирает вещи и увозит домой все завоеванные призы.

Напомним, Алексей Слепов набрал больше всех очков за три дня соревнований на «Ижевской винтовке». В первый день он стал первым в спринте, на второй выиграл индивидуальную гонку, а затем стал вторым в еще одном спринте. Согласно критериям отбора в национальную команду России, установленным СБР, Слепов отобрался на январские этапы Кубка IBU.