Глава бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал о ближайших планах на бои россиянина Федора Емельяненко.

Кокер отметил, что все следующие бои Емельяненко пройдут так, как захочет сам боец. «Титульный бой для него? Если он захочет, то хорошо. Но я не думаю, что ему это необходимо», — отметил глава Bellator.

Сам Кокер хотел бы, чтобы Федор Емельяненко до конца карьеры подрался на родине. «Я бы хотел, чтобы он провел бой в Москве. Это будет возвращение короля», — сказал Кокер, чьи слова приводит портал Sport24.

Напомним, сегодня Федор Емельяненко провел свой последний бой в карьере в Японии. Боец в первом же раунде отправил в нокаут американца Куинтона Джексона на турнире Bellator 237 в Сайтаме.