Российская биатлонистка Евгения Павлова стала победительницей второй спринтерской гонки на соревнованиях «Ижевская винтовка».

Спортсменка прошла дистанцию в 7,5 километров за 22 минуты и 10,6 секунды, на обоих огневых рубежах она была точна. Серебро в спринте завоевала Анастасия Егорова, промахнувшаяся один раз и проигравшая Павловой 17,1 секунды. Третье место у Екатерины Мошковой, с одним промахом она отстала от лидера на 21,6 секунды.

Отметим, на турнире «Ижевская винтовка» проходит отбор биатлонистов в сборную России на январские этапы Кубка IBU.

Отметим, в мужской команде гонку выиграл Ильназ Мухамедзянов, лидер двух первых дней соревнований Алексей Слепов стал вторым.