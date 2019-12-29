Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринтерской гонки коньковым стилем на первом этапе «Тур де Ски».

Спортсменка стала третьей в первом полуфинале и смогла квалифицироваться в финал турнира как лаки-лузер — по лучшему времени среди неквалифицировавшихся в финал с первого и второго места.

Таким образом, в финале выступят американки Джессика Диггинс и Сэди Маубет-Бьорнсен, словенка Анамария Лампич и норвежки Майкен Касперсен Фалла и Тириль Венг.

Отметим, Наталья Непряева стала единственной российской лыжницей, попавшей в тридцатку сильнейших в квалификации. Все остальные спортсменки из сборной России расположились за пределами топ-50.

Сейчас полуфинальные забеги проходят у мужчин, после этого свой финальный забег пройдут женщины.