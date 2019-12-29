Российский лыжник Глеб Ретивых вышел в финал спринтерской гонки коньковым стилем на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Ретивых стал единственным из россиян, квалифицировавшимся в финальный забег из полуфинала: он стал третьим в сильнейшем из забегов полуфинала и пробился в финал как лаки-лузер. Его результат в полуфинале — 2 минуты и 45,37 секунды, что совпадает со временем финишировавшего вторым Пааля Голберга.

Забег с участием Йоханнеса Клэбо, Александра Большунова и Евгения Устюгова получился слабейшим, поэтому из него в финал вышли только два сильнейших гонщика — Клэбо и итальянец Федерико Пеллегрино.

Александр Большунов в своем забеге стал четвертым и не смог пробиться как лаки-лузер, а Сергей Устюгов приехал к финишу шестым.