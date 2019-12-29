Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в спринтерской гонке коньковым стилем на первом этапе лыжной многодневке «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Спортсменка стала третьей в первом полуфинале и смогла квалифицироваться в финал турнира как лаки-лузер — по лучшему времени среди неквалифицировавшихся в финал с первого и второго места. Отметим, Непряева стала единственной россиянкой, преодолевшей квалификационный барьер.

Выиграла финальный забег словенка Анамария Лампич, второе место у представительницы Норвегии Майкен Касперсен Фаллы. Наталья Непряева приехала к финишу третьей, показав результат — 3 минуты и 6,49 секунды.

Следующая гонка пройдет уже в итальянском Тоблахе: женщины и мужчины пробегут гонку с раздельного старта.