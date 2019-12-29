Российский лыжник Глеб Ретивых занял четвертое место в спринтерской гонке коньковым стилем на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Отметим, в финальный забег Глеб Ретивых пробился как лаки-лузер из сильнейшего забега. Александр Большунов и Евгения Устюгов в финал не пробились.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клэбо, второе место у итальянца Федерико Пеллегрино (+0,35 от Клэбо), третье у представителя Франции Ришара Жюве (+0,57).

Глеб Ретивых пробежал дистанцию за две минуты и 56 секунд, проиграв результату Клэбо на финише 0,86 секунды.

Следующая гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» пройдет во вторник, 31 декабря, в итальянском Тоблахе. Спортсмены пробегут «разделку» на 15 километров.