Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский сказал, кто из биатлонистов отобрался в сборную России по биатлону на январские этапы Кубка IBU по итогам «Ижевской винтовки».

По словам Польховского, которые цитирует портал Sport24, на этапы Кубка IBU отобрались Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухаметзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко. «Они определены по спортивному принципу», — сказал вице-президент СБР.

Отметим, на «Ижевской винтовке» Алексей Слепов выиграл две гонки, как и Ульяна Кайшева. Виктория Сливко дважды стала второй, Ильназ Мухаметзянов выиграл одну гонку.

Также в состав сборной России на Кубок IBU в январе попали Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина, в мужской команде остались Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин.