Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, будет ли продолжать прыгать четверные прыжки после неудачной попытки на чемпионате России.

Слова Туктамышевой цитирует портал РИА Новости. «Естественно, мы его будем оттачивать до такого состояния, чтобы он был такой же уверенный, как и тройной аксель», — отметила спортсменка, добавив, что есть такая теория, что с четверного тулупа можно выучить и четверной сальхов.

«Раз уж я чувствую четыре оборота в воздухе, мне будет не страшно попробовать еще какой-нибудь четверной.», — сказала фигуристка, отметив, что она уже перешла грань четверного прыжка. Сейчас спортсменка займется стабилизацией четверного тулупа.

Напомним, Елизавета Туктамышева стала четвертой на чемпионате России по фигурному катанию, неудачно исполнив четверной тулуп в произвольной программе.