Лыжница из России Наталья Непряева заняла третье место по итогу спринтерской гонки на «Тур де Ски». Буквально секунды не хватило российской спортсменке, чтобы завоевать золотую медаль гонки. Победительницей спринта стала словенка Анамария Лампич (3.06,02),серебряная медаль досталась норвежке Майкен Касперсен Фалла (+0,03).

Благодаря бронзовой награде на спринте Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски». На счету 24-летней спортсменки 31 минута и 18 секунд. Одну секунду Непряевой проигрывает Анамария Лампич (31,19), пять секунд отстаёт норвежка Тереза Йохауг (31,23). В топ-5 спортсменок вошли другие представительницы Норвегии: Тириль Уднес Венг (31,26) и Хейди Венг (31.34).

Следующая женская гонка многодневки «Тур де Ски» состоится 31 декабря в итальянском Тоблахе.