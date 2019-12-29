Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новый регламент многодневки «Тур де Ски». По мнению Вяльбе, соревнования такого формата на руку лишь одному спортсмены — лидеру сборной Норвегии Йоханнесу Хёсфлоту Клебо.

Глава ФЛГР заявила, что формат соревнований не должен выглядеть так, как он проходит сейчас. Гонки, заявленные в расписание, на руку только Йоханнесу Клебо, который 29 декабря взял золото в спринтерской гонке вольным стилем.

«Многодневка не должна быть такой, её сделали чисто под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем. Все гонки либо масс-старт, либо спринты, понятно, что это на руку главному лидеру Клебо», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Вяльбе считает, что изначальный формат «Тур де Ски» был мужественней, чем сейчас.

«Когда „Тур де Ски“ начинался, это был совсем другой формат. Считаю, что он был достаточно мужественный. Мы не руководители Международной лыжной федерации (FIS), а простые люди, которые должны принимать это», — сказала Вяльбе.

Напомним, Йоханнес Клебо выиграл спринтерскую гонку коньковым стилем, вторым на дистанции оказался итальянец Федерико Пеллегрино, тройку замкнул француз Ришар Жюве. Российский лыжник Глеб Ретивых финишировал четвёртым.