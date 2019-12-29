Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что спортсмены, которые покажут хорошие результаты на Кубке IBU, будут бороться за место в сборной на Кубке мира.

По словам Драчёва, изменения в составе возможны, но к следующему этапу Кубка мира их не будет.

«Тренерский совет уже собрался, он подсчитал очки. Сегодня-завтра результаты будут представлены правлению, которое будет окончательно утверждать итоги, но не думаю, что будут какие-то изменения», — цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР заявил, что Кубок IBU — первая ступень, для выступления на Кубке мира. Спортсмены, которые смогут проявить себя на этих соревнованиях, будут принимать участие на Кубке мира.

«Кубок IBU — это первая ступенька для того, чтобы выступить на Кубке мира. Дальше, если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, то будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира», — сказал Драчёв.

Четвёртый этап Кубка IBU 2019/20 пройдёт в Осрблье (Словакия) с 10 по 12 января 2020 года.