Голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг заявлен основным вратарём команды в заключительном матче года против «Северстали». Резервным голкипером назначен Алексей Мельничук. Матч состоится сегодня, 29 декабря в Череповце. Стартовое взбрасывание назначено на 17:30 по московскому времени.

Заявка СКА на выездной матч против «Северстали» выглядит следующим образом:

Хелльберг (Мельничук);

Зубарев — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Дыбленко -Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Земчёнок, Карпов — Каблуков — Кетов, Дергачёв.

Перед последней игрой года СКА занимает вторую строчку Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова выиграли последние 15 матчей из 16, оступившись лишь в игре против ЦСКА. «Северсталь» на сегодняшний день — десятая команда Запада.