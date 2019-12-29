Боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов прокомментировал нынешнюю спортивную форму Александра и Фёдора Емельяненко.

Исмаилов считает, что Александр на сегодняшний день сильнее Фёдора, пояснив, что лучшие годы Фёдора позади, а Александр сумел привести себя в хорошую форму.

«Думаю, что Александр сейчас лучше. Лучшие годы Фёдора позади, а Александр стал лучше, чем был. Он привёл себя в порядок», — цитирует Исмаилова «Советский спорт».

Также Исмаилов поделился мнением по поводу конфликта между братьями. Боец выразил надежду, что братья сумеют помириться и забыть о прошлых обидах.

«Надеюсь, в будущем у них всё будет хорошо. Когда люди сходятся после таких разногласий, обычно связь становится очень крепкой. Я надеюсь, что именно к этому они и придут», — сказал боец.

Вчера, 28 декабря стала известна дата поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко: бой пройдёт в рамках АСА 107 3 апреля 2020 года.