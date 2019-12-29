Одно из самых популярных футбольных изданий Европы France Football опубликовало в «Твиттере» символическую команду уходящего десятилетия.

Главным критерием попадания в сборную последних 10 лет считалось количество номинаций игроков на премию «Золотой мяч», учредителем которой и является France Football.

Несмотря на то, что некоторые из игроков уже повесили бутсы на гвоздь, они всё равно смогли попасть в команду. Место в воротах символической сборной занял голкипер Порту — Икер Касильяс, который свои лучшие годы провёл в составе мадридского «Реала». Защитные рубежи оказались под охраной Филиппа Лама, Вирджила ван Дейка, Серхио Рамос и Марсело. Линия полузащиты и атаки выглядит следующим образом: Лука Модрич, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.