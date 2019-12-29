Немецкий футбольный клуб «Боруссия Дортмунд» подписал контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, об этом руководство команды сообщило на своей странице в «Инстаграме». До перехода в «Дортмунд» Холанд выступал за австрийский «РБ Зальцбург». Как сообщает sports.ru, Холанд хочет получать в новой команде восемь миллионов евро в год.

На форварда претендовало несколько топ клубов, в том числе и оппонент «шмелей» по Бундеслиге — «РБ Лейпциг», но игрок отклонил их предложение. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчествер Юнайтед» хотели видеть игрока в своей команде.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 14 игр, забил в них 16 мячей и сделал четыре голевых передачи. В списке бомбардиров Лиги чемпионов 2019/20 норвежец занимает второе место (восемь голов), уступая лишь Роберту Левандовскому (10 голов).