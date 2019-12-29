Первый период матча «Северсталь» — СКА подошёл к концу. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1. Последняя игра года для этих команд проходил в Череповце, в «Ледовом дворце».

Счёт на третьей минуте открыл нападающий «сталеваров» — Андрей Алексеев. СКА ответил своим голом на 18 минуте — шайбу забросил защитник петербуржцев Артём Зуб.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой и во всех матчах армейцы с Невы одерживали победу. За последние пять игр «Северсталь» ни в одном матче не смогла одолеть питерцев. Для СКА выездной матч в Череповец является третьим по счету матчем за последнюю неделю. До встречи с «Северсталью» подопечные Алексея Кудашова разобрались в гостях с «Барысом» (2:6) и «Сибирью» (0:2).

На сегодняшний день СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на 10 месте Запада.