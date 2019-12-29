Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон прокомментировал своё поражение в поединке против Фёдора Емельяненко.

Джексон приносит свои извинения перед болельщиками. По словам бойца, он знал, что кто-то будет нокаутирован, но не знал, что это будет он.

«Парни, простите. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я понимал, что один из нас будет жёстко нокаутирован. Но не знал, что это буду я», — цитирует Джексона MMAJunkie.

Американец поделился своими планами на будущее. Главная цель Джексона — сбросить лишний вес, который мешает ему спокойной перемещаться в клетке.

«Я знаю, что делать дальше. Мне нужно сбросить вес. Я ощущал себя гиппопотамом. Но это не оправдание, это моя ошибка. Я вернусь в бои, но уже не в тяжёлом весе», — сказал Джексон.

Напомним, 29 декабря российский боец Фёдор Емельяненко в рамках турнира Bellator нокаутировал американца Куинтона Джексона в первом раунде. Этот бой стал первым из трёх прощальных поединков Емельяненко. Следующий бой по планам должен состояться в Европе.