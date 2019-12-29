Тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал успешное выступление Натальи Непряевой на «Тур де Ски». Напомним, 29 декабря Непряева заняла третье место в спринтерской гонке многодневки.

Бородавко доволен тем, как спортсменка стартовала в соревновании, отметив хорошую работу Непряевой на финише. По словам тренера, лыжница выходит на свой прежний уровень.

«Порадовало то, что она выдала такой мощный и быстрый финиш. Это вселяет определённый оптимизм. Смотрим дальше, потому что „Тур де Ски“ продолжается», — цитирует Бородавко «РИА Новости».

То, что Непряева лидирует в общем зачёте соревнований — радует тренера, но пока радоваться рано, ведь впереди ещё много гонок.

«Опять же, порадовались, что она лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», но ещё ничего не заканчивается. Впереди ещё много тяжёлых гонок», — сказал тренер российских лыжников.

Наталья Непряева заняла третье место в женском спринте на «Тур де Ски», проиграв менее секунды словенке Анамарии Лампич и норвежке Майкен Касперсен Фалле.