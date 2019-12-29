В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» играет вничью со СКА: счёт после второго периода 2:2. У игроков Андрея Разина есть ещё 20 минут, чтобы вытащить первую победу над петербуржцами в этом сезоне.

На второй период команды выходили тоже с равным счётом на табло — 1:1. В составе хозяев шайбой отметился Андрей Алексеев на третьей минуте, а у СКА отличился Артём Зуб. На 29 минуте матча Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд, приближая свою команду к третьей подряд выездной победе. Но ликование питерцев длилось недолго: на 38 минуте Владислав Кодола восстановил равенство на табло.

Отметим, в этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и ни в одном матче «сталеварам» не удалось добыть победу. В последних пяти встречах СКА и «Северстали» во всех играх побеждали армейцы с Невы.

На сегодняшний день СКА- один из лидеров Запада: Кудашов и компания расположились на второй строчке конференции. «Северсталь» пока на десятом месте Западной конференции и пытается зацепиться за плей-офф.