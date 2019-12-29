Норвежский лыжник Эмиль Иверсен не будет продолжать борьбу в многодневке «Тур де Ски».

По словам лыжника, он неважно чувствовал себя во время спринтерской гонки, возможно у норвежца простуда. После спринта спортсмен обратился за помощью к медицинскому персоналу, где ему и порекомендовали завершить выступление.

«Нет смысла участвовать в «Тур де Ски», будучи готовым на 98 процентов. Тяжело осознавать, что цель побороться за победу в многодневке и Кубке мира в целом становится невозможной», — цитирует Иверсена VG.

Несмотря на неприятное событие, лыжник с оптимизмом смотрит в будущее.

«Но будет ещё немало стартов, в том числе SkiTour 2020, где я надеюсь компенсировать упущенное», — сказал лыжник.

В нынешнем сезоне «Тур де Ски» Эмиль Иверсен участвовал в масс-старте свободным ходом и занял четвёртое место. В общем зачёте соревнований Иверсен занимал 10 место.