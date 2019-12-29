В матче чемпионата АПЛ «Арсенал» проиграл на своём поле лондонскому «Челси» со счётом 1:2. Для «канониров» это четвёртый матч без побед: в прошлых турах «пушкари» дважды сыграли вничью и два раза потерпели поражение.

Счёт в матче открыли хозяева площадки: на 13 минуте гол на свой счет записал габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Сравнять «аристократам» удалось на 83 минуте: после паса Мэйсона Маунта отличился Жоржиньо. СпусТя несколько минут «Челси» забил второй гол и не оставил хозяевам шансов на победу: Тэмми Абрахам пробил по воротам, пустив мяч между ног голкиперу соперников.

После этой победы «Челси» занимает четвёртую строчку в АПЛ: на счету «синих» 35 очков. «Арсенал» продолжает хандрить, находясь на 12 месте с 24 баллами.

Напомним, накануне «Арсенал» произвёл замены на позиции главного тренера: у руля команды встал испанец Микель Артета.