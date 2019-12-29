Федерация хоккея России опубликовала на своей странице в «Твиттере» стартовый состав сборной России на матч молодёжного чемпионата мира против команды США.
Место в воротах, как и в матче против Канады, займёт Амир Мифтахов, Ярослав Аскаров остался в запасе.
Вот как выглядит заявка сборной России на матч с американцами:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Матч против США станет третьим для России в рамках группового этапа МЧМ-2020. В стартовой встрече мундиаля подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам чемпионата — сборной Чехии со счётом 4:3. Во второй игре россияне разгромили канадцев со счётом 6:0.
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