В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своей площадке вырвал победу у петербургского СКА. Матч закончился со счётом 3:2 (ОТ). СКА выиграл 15 игр из последних 17, но последний матч года всё таки проиграл.

Счёт голам в матче открыл нападающий череповецкой команды — Андрей Алексеев на третьей минуте. В концовке первого периода Артём Зуб ситуацию для гостей выровнял. Во второй двадцатиминутке команды вновь ответили друг другу забитыми шайбами: Кузьменко сделал счёт 1:2 — в пользу СКА, спустя девять минут Кодола ситуацию сравнял. Третий период победителя не выявил и отправил команды пытать счастье в овертайме, где Игорь Гераськин поставил точку, забив на 4 минуте дополнительного времени.

«Северсталь» прервало неудачную серию игр против СКА: в четырёх матчах этого сезона «сталевары» только сегодня смогли отжать одну партию.

Несмотря на поражение СКА остаётся на лидирующих местах Запада: армейцы с Невы закрепились на второй строчке конференции. «Северсталь» борется за попадание в топ-8, но пока занимает 10 строчку.