Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свои результаты в последних двух гонках «Тур де Ски». Устюгов обратился к болельщикам, выложив видео в «Инстраграм», во время переезда из Ленцерхайде в Тоблах.

Спортсмен доволен своими результатами на соревновании, оценив их на 75-80 процентов. Устюгов добавил, что это не последний успех лыжника, ведь впереди ещё много гонок.

«Всё неплохо. Почти доволен, на 75-80%. Сегодня маленько не удалось побороться в спринте, но это мой первый полуфинал, чему я рад. Но всё сложилось, как сложилось. Смотрите, болейте, переживайте. Впереди много гонок, всё будет», — сказал лыжник.

Напомним, вчера, 28 декабря Сергей Устюгов выиграл спринтерскую гонку вольным стилем в швейцарском Ленцерхайде на «Тур де Ски». В общем зачёте россиянин занимает пятое место (35 минут 41 секунда).