Олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал современный формат проведения многодневки «Тур де Ски». По словам спортсмена, новый регламент состязаний больше подходит для спринтёров и тех, кто специализируется на коротких дистанциях.

Нынешний „Тур де Ски“ заточен под ребят, которые хорошо бегут спринт и короткие дистанции. Сейчас довольно спринтерский формат: „пятнашечки“, масс-старт, всё делается для скоростных ребят», — цитирует Крюкова «РИА Новости».

Крюков считает, что изменение формата соревнований могут положительно сказаться на результатах российских спортсменов.

«Нашим парням чем тяжелее, тем лучше. Может, и на руку изменения формата, мы привыкли, что приходится подстраиваться под условия, проявлять характер», — сказал Крюков.

Следующая часть соревнований состоится в Тоблахе (Италия) в период с 31 декабря по 1 января. Первая часть многодневки проходила в швейцарском Ленцерхайде с 28 по 29 декабря.