Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг, принимающий участие в многодневке «Тур де Ски», обвинил российского лыжника Александра Большунова в поломке палки во время прохода последнего рубежа спринтерской гонки «Тур де Ски». После финиша швед крикнул россиянину фразу: «What the fuck man?!», но Большунов только развёл руками.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньере не понял, в чём заключается претензия лыжника.

Тренер россиян Маркус Крамер сказал, что уже не в первый раз шведы выдвигают претензии подобного рода, именно шведы. По мнению Крамера, от подобных поломок никто не застрахован, ведь это часто случается с лыжниками.

«Может, на соревнованиях в Швеции они вообще не касаются друг друга? Большунов тоже сломал палку, но он не плачет. Он ломает палку, отстаёт, а потом возвращается. И это правильно», — цитирует Крамера Aftonbladet.

Первая часть многодневки подошла к концу, теперь все участники переезжают из Швейцарии в Италию, где с 21 декабря по 1 января пройдёт следующая часть соревнований.