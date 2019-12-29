Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как планирует отточить навык исполнения четверного тулупа.

Туктамышева заявила, что будет работать на четверным прыжком до идеального исполнения, также как работала над тройным акселем. Фигуристка отметила, что год назад усердно тренировала тройной аксель, после чего смогла включить этот элемент в произвольную программу.

«Естественно, мы будем оттачивать тулуп до такого состояния, чтобы он был у меня такой же уверенный, как и тройной аксель», — сказала Туктамышева в интервью ТАСС.

Впервые четверной тулуп покорился фигуристке в 23 года.

«Мне было почти 23 года, и я сделала четверной тулуп, для меня это было очень значимо, потому что до последней тренировки, когда почувствовала его, не думала, что у меня получится, но потом поняла, что это возможно, и в тот же день его и сделала».

Туктамышева добавила, что с освоением четверного тулупа будет работать над совершенствованием сальхова.

«Есть теория, что если ты делаешь четверной тулуп, то сальхов в принципе тоже можно выучить, я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать», — сказала фигуристка.

На чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева впервые в карьере исполнила четверной тулуп, но не смогла докрутить элемент и упала с него. Хороших результатов на первенстве России спортсменке показать не удалось.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Красноярске с 26 по 29 декабря.